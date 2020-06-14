Новые аккумуляторы электрокаров Tesla теряют ёмкость аккумулятора вдвое быстрее старых

Важно отметить, что потеря емкости аккумуляторов — это одна из наиболее острых проблем современного рынка не только электромобилей, но и в целом техники, в которой установлены батареи.

И хоть Tesla и заявляла, что батарея электромобилей деградирует примерно на 10-15% при пробеге 240-320 тыс километров, на деле выяснилось, что, сопоставляя время эксплуатации батареи и остаточную емкость, выделяется два массива значений. И если первый из них демонстрирует потерю полезной емкости на 3,5 кВт-ч после 235 циклов перезарядки, то второй массив уже не столь радужен — при том же количестве циклов перезарядки он теряет аж 6 кВт-ч. И да, первое значение — это показатель старых 85-киловаттных аккумуляторов, а второе — новых 90-киловаттных.