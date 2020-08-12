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Новый электромобиль из США сможет проехать от одного заряда рекордные 800 км
У Tesla появился серьезный соперник?
Новый электромобиль из США, разработкой которого занимается достаточно молодая компания Lucid Motors, сможет проехать от одного заряда рекордные для серийного автомобиля 800 км.
Называться новинка будет Lucid Air, а ее испытание проходило по сертифицированному циклу EPA - после всех пройденных тестов было заявлено, что данный электромобиль и вправду способен проехать без подзарядки до 517 миль или 832 км. При этом, что интересно, производитель уже заявил, что ему удалось увеличить запас хода без какого-либо увеличения емкости батареи. Правда, о способах, которые легли в основу данного достижения, представители Lucid Motors решили умолчать.
Напомним, что самая “богатая” комплектация Lucid Air будет оснащаться сразу двумя электродвигателями суммарной мощностью 1 000 л.с., при этом ожидается, что в продажу автомобиль поступит уже совсем скоро - 9 сентября 2020 года.