Новый электромобиль из США сможет проехать от одного заряда рекордные 800 км

Называться новинка будет Lucid Air, а ее испытание проходило по сертифицированному циклу EPA - после всех пройденных тестов было заявлено, что данный электромобиль и вправду способен проехать без подзарядки до 517 миль или 832 км. При этом, что интересно, производитель уже заявил, что ему удалось увеличить запас хода без какого-либо увеличения емкости батареи. Правда, о способах, которые легли в основу данного достижения, представители Lucid Motors решили умолчать.

Напомним, что самая “богатая” комплектация Lucid Air будет оснащаться сразу двумя электродвигателями суммарной мощностью 1 000 л.с., при этом ожидается, что в продажу автомобиль поступит уже совсем скоро - 9 сентября 2020 года.