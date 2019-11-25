Новый электропикап Tesla заказывают раз в несколько секунд

Благодаря публикации Илона Маска, в которой он сообщил о количестве предзаказов, была рассчитана скорость, с которой покупатели оплачивают депозит Tesla, который составляет 100 долларов. Так, основатель компании, разделил отметки 187 000 и 200 000 заказов на шесть часов. Таким образом, оформляются порядка 2166 электропикапов в час или же раз в 1-1,5 секунд.

Отметим, что ранее Илон Маск поделился структурой спроса на новинку. Так, большинство покупателей отдают предпочтение более дорогой версии, оснащенной двумя или тремя моторами.