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Новый сверхзвуковой автомобиль побил рекорд скорости
Компания-разработчик намерена увеличить данное значение почти в два раза уже в течение месяца
Стало известно о том, что производитель сверхзвукового автомобиля Bloodhound сумел в ходе испытаний разогнать его до 537 км/час. На данный момент это значение является абсолютным рекордом за всю историю компании, которая, к слову, существует уже 11 лет.
По словам представителей компании, в ближайшем будущем планируется увеличить данное значение до 900 км/час. Напомним, что у проекта Bloodhound Supersonic Car достаточно сложная судьба: компания была основана в далеком 2008 году и ее целью было преодоление порога скорости в 1,6 тыс км/час. Но спустя десять лет компания не только не смогла добиться поставленной цели, но и столкнулась с отсутствием средств для финансирования собственных разработок.
Напомним, что во время своих первых испытаний автомобиль компании разогнался до 337 км/час, но уже в ноябре-декабре 2019 года компания намерена увеличить данное значение до 900 км/час, что всего лишь на 350 км/час меньше скорости звука.