Новый сверхзвуковой автомобиль побил рекорд скорости

По словам представителей компании, в ближайшем будущем планируется увеличить данное значение до 900 км/час. Напомним, что у проекта Bloodhound Supersonic Car достаточно сложная судьба: компания была основана в далеком 2008 году и ее целью было преодоление порога скорости в 1,6 тыс км/час. Но спустя десять лет компания не только не смогла добиться поставленной цели, но и столкнулась с отсутствием средств для финансирования собственных разработок.