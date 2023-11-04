Ну что, Маск, не ожидал? Во Вьетнаме собрали деревянный пикап Tesla Cybertruck

Каркас модели выполнен из стали, вместо лобового и других стёкол используется облегчённый пластик, а ездит машина за счёт электрической силовой установки, обеспечивающей скорость не более 20 км/ч. Все внутренние детали, как то: педали, рулевое управление, подвеска, дисковые тормоза, — сделаны из дерева. Колёса, разумеется, резиновые.

На сборку такого Cybertruck ушло 100 дней. Изначально блогер посвятил машину своему сыну, но не откажется и от того, чтобы подарить её Илону Маску, но тот, по словам Дао, пока не отреагировал на его предложение.