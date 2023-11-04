Авто
08:41, 04 ноября 2023
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Ну что, Маск, не ожидал? Во Вьетнаме собрали деревянный пикап Tesla Cybertruck

Ничем не отличающийся от настоящего

Энтузиаст собрал деревянный Tesla Cybertruck не хуже настоящего. Вьетнамский блогер Труонг Ван Дао, владелец YouTube-канала ND —Woodworking Art, специализирующегося на строительстве прототипов различных автомобильных марок, создал со своей командой деревянный пикап Tesla Cybertruck.

Ну что, Маск, не ожидал? Во Вьетнаме собрали деревянный пикап Tesla Cybertruck

© ND-Woodworking Art / YouTube

Каркас модели выполнен из стали, вместо лобового и других стёкол используется облегчённый пластик, а ездит машина за счёт электрической силовой установки, обеспечивающей скорость не более 20 км/ч. Все внутренние детали, как то: педали, рулевое управление, подвеска, дисковые тормоза, — сделаны из дерева. Колёса, разумеется, резиновые.

На сборку такого Cybertruck ушло 100 дней. Изначально блогер посвятил машину своему сыну, но не откажется и от того, чтобы подарить её Илону Маску, но тот, по словам Дао, пока не отреагировал на его предложение.

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