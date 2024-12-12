Nvidia расширила штат сотрудников в Китае для разработки авто с ИИ

К концу 2024 года численность сотрудников компании в Китае составит около 4000 человек, что на тысячу больше, чем в начале года. В рамках этого роста примерно 200 человек были добавлены в команду исследователей, работающих над разработкой технологий беспилотных автомобилей в Пекине.

Nvidia активно расширяет свои ресурсы по всему миру, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на торговые ограничения, которые не позволяют компании продавать свои самые передовые полупроводники в Китае, страна продолжает оставаться важным рынком и центром исследований для компании. В третьем квартале 2024 года Nvidia заработала 5,4 миллиарда долларов в Китае.