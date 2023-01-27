Нью-Йорк назвал сроки для полного перехода Uber на электромобили

По подсчётам экспертов, данное решение может затронуть около 100 тыс автомобилей, работающих по найму. При этом Адамс планирует реализовать свой план через городскую Комиссию по такси и лимузинам — именно она регулирует индустрию наёмных автомобилей, включая сервисы Uber и Lyft.

Что интересно, оба IT-гиганта выразили поддержку плану, при этом директор по устойчивому развитию Lyft Пол Огастин в своём заявлении и вовсе сказал: «Обязательства Нью-Йорка ускорят справедливый переход на электромобили в масштабах всего города, и мы готовы сотрудничать с TLC в реализации амбициозного плана по внедрению стандарта "чистой мили" в сфере поездок».

К слову, не совсем ясно, как они будут переводить на электромобили водителей, работающих по системе ride-hail — они классифицируются как независимые подрядчики и многие из них используют свои личные автомобили для работы.