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Объем предзаказов на электропикап Tesla Cybertruck обошел продажи АвтоВАЗ в России за весь 2019 год
Если честно, впечатляющие цифры
На форуме “Клуба владельцев Cybertruck” была опубликована свежая информация о том, какое количество людей предзаказало автомобиль. В итоге получилось так, что объем предзаказов на Tesla Cybertruck обошел продажи АвтоВАЗ в России за весь 2019 года — 522 тыс автомобилей против 362 тыс соответственно.
По крайней мере подобный результат следует, если опираться на данные, опубликованные на сайте издания Авторевю со ссылкой на отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Что же касается данных о предзаказе на Cybertruck, то компания-производитель электропикапа пока не стала комментировать информацию, потому что не видит в этом необходимости.
В конце концов 500 с лишним тысяч автомобилей — цифра вполне правдоподобная, учитывая, что еще в первый месяц приема заказов было известно о 250 тыс оформленных Tesla Cybertruck.