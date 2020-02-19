Объем предзаказов на электропикап Tesla Cybertruck обошел продажи АвтоВАЗ в России за весь 2019 год

По крайней мере подобный результат следует, если опираться на данные, опубликованные на сайте издания Авторевю со ссылкой на отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Что же касается данных о предзаказе на Cybertruck, то компания-производитель электропикапа пока не стала комментировать информацию, потому что не видит в этом необходимости.

В конце концов 500 с лишним тысяч автомобилей — цифра вполне правдоподобная, учитывая, что еще в первый месяц приема заказов было известно о 250 тыс оформленных Tesla Cybertruck.