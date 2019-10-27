Обновление для Tesla научит автомобиль предугадывать желаемый водителем маршрут

Так, по словам компании, новые алгоритмы управления мотором автомобилей должны привнести прирост мощности примерно на 5%. В связи с этим электрокары Tesla будут быстрее разгоняться и дольше ехать от одного заряда батареи.

Вторым важным улучшением, которое принесет обновление, стала продвинутая программа навигации, способная автоматически предлагать наиболее вероятные маршруты в тот момент, когда водитель садится в машину. Так, если пользователь сядет в электрокар возле работы вечером в понедельник, ему автоматически будет предложен маршрут домой.

Напомним, что обновление программного обеспечения должно стать доступно в ближайшие несколько недель.