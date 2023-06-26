Объявлены самые популярные Б\У машины у россиян

Российские автолюбители в этом году предпочитали покупать подержанные автомобили японских и немецких марок, особенно популярными оказались Kia, Toyota и Hyundai, сообщает "СберАвто".

Согласно аналитикам, с января по май 2023 года японские марки лидировали по спросу, так же, как и в прошлом году, составляя 30% всех сделок (в 2022 году доля составляла 23%). Немецкие автомобили поднялись на второе место, обойдя корейские марки, которые занимали эту позицию в прошлом году. В то же время, доля французских автомобилей снизилась с 8% до 5%.

Если рассматривать конкретные бренды, то Kia остается самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году, составляя 10% всех сделок. Toyota занимает второе место с долей 9%, а Hyundai стала третьей с долей 8%.

Заметно увеличился интерес россиян к подержанным автомобилям BMW и Mercedes-Benz. BMW поднялся с девятого места в прошлом году на седьмое место в 2023 году, а Mercedes-Benz поднялся с двенадцатого на восьмое место, отмечают эксперты компании "СберАвто".