Очевидец сфотографировал сломанный и брошенный на обочине электропикап Tesla Cybertruck

По данным Electrek, один из пользователей увидел человека, который, по всей видимости, являлся сотрудником Tesla, и который изучал что-то под капотом ещё не выпущенного прототипа Cybertruck вблизи города Los Altos Hills.

Этот пользователь решил вернуться, чтобы рассмотреть машину вблизи. Но когда он подобрался к месту, где стоял Cybertruck, машина была покрыта неотмеченной тентовой плёнкой и оставлена без присмотра.

Это позволило ему сделать крупные снимки автомобиля, включая его подвеску, которая, похоже, никогда раньше не фотографировалась.