Очевидец сфотографировал сломанный и брошенный на обочине электропикап Tesla Cybertruck

Очевидец сфотографировал сломанный и брошенный на обочине электропикап Tesla CybertruckОчень странная история
Электропикап Tesla Cybertruck был замечен на обочине межштатной автомагистрали возле Кремниевой долины. Сообщается, что он был сломанным и брошенным.
По данным Electrek, один из пользователей увидел человека, который, по всей видимости, являлся сотрудником Tesla, и который изучал что-то под капотом ещё не выпущенного прототипа Cybertruck вблизи города Los Altos Hills.
Этот пользователь решил вернуться, чтобы рассмотреть машину вблизи. Но когда он подобрался к месту, где стоял Cybertruck, машина была покрыта неотмеченной тентовой плёнкой и оставлена без присмотра.
Это позволило ему сделать крупные снимки автомобиля, включая его подвеску, которая, похоже, никогда раньше не фотографировалась.
Данный инцидент вызвал множество вопросов, на которые вряд ли кто-то сможет дать удовлетворительные ответы. В Electrek отметили, что прототипы часто ломаются во время тестирования и это нормально.
Однако странным остаётся то, что предполагаемый сотрудник Tesla оставил невыпущенный официально Cybertruck на обочине и ушёл, позволив проходившему мимо зеваке сделать фото внутренних механизмов электромобиля.