Один из крупнейших автопроизводителей Европы тоже принял стандарты зарядки Tesla

С 2025 года все гибридные и полностью электрические автомобили Stellantis будут оснащаться зарядными разъёмами SAE J3400. Правда, «Tesla» при этом не упоминается.

На такой шаг европейская компания пошла прежде всего для того, чтобы обеспечить свои автомобили, выпускаемые для рынков США, Мексики и Канады портами SAE J3400, которые будут устанавливаться повсеместно. Недаром стандарт зарядки Tesla назван «Североамериканским».

В течение переходного периода Stellantis обеспечит портами SAE J3400 всех владельцев электромобилей с текущими версиями разъёмов — Combined Charging Standard (CCS).

«Сеть Supercharger компании Tesla по общему признанию превосходит многие зарядные станции сторонних производителей, большинство из которых оснащены разъёмами CCS и менее распространённым стандартом зарядки CHAdeMO. Компания заявляет, что у неё 45 тысяч Supercharger по всему миру, 12 тысяч из которых расположены в США», — сказано в материале The Verge.