Один из крупнейших российских производителей оружия раскрыл характеристики своего первого электромобиля

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Вчера в 23:20
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Один из крупнейших российских производителей оружия раскрыл характеристики своего первого электромобиляНо как такового анонса всё ещё не было
В сети появилась информация о свежей разработке от «Алмаз-Антей» — одного из крупнейших производителей и разработчиков вооружения в России.
Речь идёт о первом электромобиле компании, который пока что носит рабочее название E-NEVA. Его отличительной особенностью являются способность разгоняться до 60 км/ч за 2,7 сек, при этом с возможностью развивать максимальную скорость в 197 км/ч.
Ещё можно отметить, что электромобиль имеет 4,5 м в длину и «автономность», которой хватит на преодоление 463 км пути.
В остальном E-NEVA остаётся секретным проектом. Возможно, свежие подробности станут известны в ближайшем будущем,
Напомним, что «Алмаз-Антей» известна в первую очередь как разработчик российских систем ПВО. Компания на 100% принадлежит государству.
Источник: РБК