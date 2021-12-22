Один из крупнейших российских производителей оружия раскрыл характеристики своего первого электромобиля

Но как такового анонса всё ещё не было

В сети появилась информация о свежей разработке от «Алмаз-Антей» — одного из крупнейших производителей и разработчиков вооружения в России.