Онлайн-такси начнут отказывать в поездке пассажирам с низким рейтингом

Команда сервиса онлайн-заказа такси Uber сообщила о новых правилах для пассажиров в США и Канаде. Там пассажиров, чей рейтинг упал значительно ниже среднего показателя по городу Uber вскоре начнёт отключать от своей системы.

Точный рейтинг «отключения» для пассажиров не называется, впрочем, у пользователя перед блокировкой будет шанс улучшить свою репутацию. Для водителей такой показатель находится на уровне 4,6 балла. На рейтинг пассажиров влияют такие параметры, как опоздания, мусор в салоне, распитие алкоголя в машине, просьбы нарушить правила дорожного движения, и так далее.

В российском приложении Uber Russia и Яндекс.Такси рейтинги пассажиров пока не отображаются, но такая функция запланирована в будущем.