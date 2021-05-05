Oppo планирует выпустить свой первый автомобиль

По словам источников, в Oppo уже начали изучать возможность выхода на новый рынок. Причем сообщается, что ответственным за автомобильное подразделение стал сам генеральный директор китайской компании — Чэнь Миньон. Более того, источники утверждают, что глава Oppo уже сформировал команду и вместе с ней уже на протяжении нескольких последних лет анализирует возможность разработки собственного автомобиля.

Согласно обнародованным данным, в Oppo уже начали искать сотрудников из данной индустрии. Также сообщается о том, что Чэнь Миньон уже успел побеседовать с поставщиками Tesla, производителем аккумуляторов CATL и экспертами Китайского автомобильного исследовательского института.