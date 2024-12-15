Опрос показал, что 92% владельцев электрокаров не вернутся к автомобилям с ДВС

Как оказалось, нынешние владельцы электрокаров «либо довольны, либо очень довольны своим опытом», и 92% из них планируют купить ещё один электромобиль. Только 1% из владельцев EV вернулся бы к бензиновому или дизельному автомобилю, а 4% выбрали бы подключаемый гибрид (PHEV), если бы им пришлось заменить свою текущую машину.

Кроме того, согласно отчёту исследовательской компании TrendForce, в 2024 году мировые продажи электромобилей, в том числе гибриды и PHEV, достигнут 16,26 млн, что на 25% больше, чем в 2023 году.

«Эти результаты подтверждают, что водители EV очень довольны своим выбором и что сообщения о снижении популярности EV сильно преувеличены», — заявил, комментируя результаты опроса, помощник генерального секретаря Норвежской ассоциации EV Петтер Хаугнеланд.