Опубликовано видео, демонстрирующее спасение жизни автопилотом Tesla

Так, в опубликованном ролике можно увидеть, как быстро автопилот электрокара Tesla среагировал на неожиданно появившегося на дороге дикого животного. Причем на видео данное происшествие попало с разных ракурсов.

Напомним, что это не первый раз, когда благодаря автопилоту Tesla спасается жизнь. Так, еще в прошлом году в сети появилось видео, в котором демонстрировалось, как данная технология позволила сохранить жизнь кролику на дороге. По словам экспертов, преимущество автопилота Tesla обусловлено наличием камер и датчиков, благодаря которым технология осведомлена о переходящих дорогу пешеходах там, где сам водитель физически не смог бы их рассмотреть.