Опубликовано видео из кабины плывущего по воде электромобиля Tesla Model 3

Ролик в очередной раз показывает, что электромобили американской компании способны на большее, чем заявлено в официальной документации. При этом стоит отметить, что около пяти лет назад Илон Маск самолично заявлял, что та же Tesla Model S отлично плавает и может на какое-то время превратиться в лодку.

Видимо, такая же судьба постигла и более дешёвую Model 3. Правда, как тогда, так и сейчас глава Tesla не рекомендует проверять эту функцию на своём автомобиле, так как она не покрывается гарантией и просто может оказаться опасной для вашего же здоровья.