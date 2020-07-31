Опубликовано видео об испытаниях электромобиля Sony на дорогах Токио

Вместе с японской компанией над проектом концепта электромобиля работали специалисты Magna Steyr, разработавшие платформу электромобиля, а также NVIDIA, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm - они отвечали за часть компонентов для машины. Программное обеспечение и электроника легли на плечи самой Sony.

Судя по заявлениям японцев, электромобиль оснащен сразу 33 различными датчиками как с наружной, так и внутренней частей машины - все это нужно для качественной работы автопилота. При этом также автомобиль получил сразу два электромотора, суммарная мощность которых составила 544 л.с. Что же до максимальной скорости, то она обещает быть на уровне в 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч должен осуществляться всего за 4,8 секунды.