Опубликовано видео с так и не вышедшим электрогрузовиком Tesla Semi

Вообще, после появления [ролика[(https://youtu.be/-6thhrstHeU) в сети, многие начали рассуждать, что новинка появится в продаже раньше Tesla Cybertruck. Так, например, в отличие от электропикапа, грузовик уже имеет полноценный предсерийный образец, который и попал в объектив любопытных глаз.

Судя по видео, Semi получил аэродинамические щитки между колёсами первой и второй пары, а также более прямое лобовое стекло. Напомним, что во время демонстрации концептов, оно было более изогнутым. К сожалению, ни Илон Маск, ни Tesla не стали уточнять, как скоро Semi поступит в продажу.