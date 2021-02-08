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Сегодня в 10:01
Опубликовано видео с так и не вышедшим электрогрузовиком Tesla Semi
Будем надеяться, что в 2021 году Илон Маск всё же даст зелёный свет долгожданной новинке
От Tesla ждали выпуска первого электрогрузовика компании — Tesla Semi — ещё в 2020 году. Но по разным причинам производитель не смог провести релиз автомобиля. Но несмотря на это, компания явно продолжает работу над проектом — в сети появилось видео, на котором можно увидеть долгожданный Tesla Semi.
Вообще, после появления [ролика[(https://youtu.be/-6thhrstHeU) в сети, многие начали рассуждать, что новинка появится в продаже раньше Tesla Cybertruck. Так, например, в отличие от электропикапа, грузовик уже имеет полноценный предсерийный образец, который и попал в объектив любопытных глаз.
Судя по видео, Semi получил аэродинамические щитки между колёсами первой и второй пары, а также более прямое лобовое стекло. Напомним, что во время демонстрации концептов, оно было более изогнутым. К сожалению, ни Илон Маск, ни Tesla не стали уточнять, как скоро Semi поступит в продажу.