Опубликовано видео тестирования новейшего автопилота Tesla

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Опубликовано видео тестирования новейшего автопилота TeslaУдивительно, как электромобили компании становятся всё более самостоятельными
Tesla с завидной упорностью продолжает развивать автопилот в своих автомобилях. Так, компания уже дошла до девятой версии инновационно ПО.
Прямо сейчас её могут скачать все владельцы электрокаров, которые купили дополнительный программный пакет для электрокара за 10 тыс долларов (745 тыс рублей). Апдейт включает в себя сразу два важных нововведения — более быстрое принятие решений и осуществление манёвров в сложных ситуациях.
То, как работает обновление, можно посмотреть на опубликованном на YouTube видео.
Что интересно, автопилот стал лучше проверять пассивный контроль дорожной ситуации водителем.
Напомним, что ранее Маск признался в Twitter, что недооценивал сложность создания автопилота на старте проекта. По его словам, разработка такого софта отнимает гораздо больше сил, чем он предполагал ранее.