Опубликовано видео тестирования новейшего автопилота Tesla

Прямо сейчас её могут скачать все владельцы электрокаров, которые купили дополнительный программный пакет для электрокара за 10 тыс долларов (745 тыс рублей). Апдейт включает в себя сразу два важных нововведения — более быстрое принятие решений и осуществление манёвров в сложных ситуациях.

То, как работает обновление, можно посмотреть на опубликованном на YouTube видео.

Что интересно, автопилот стал лучше проверять пассивный контроль дорожной ситуации водителем.

Напомним, что ранее Маск признался в Twitter, что недооценивал сложность создания автопилота на старте проекта. По его словам, разработка такого софта отнимает гораздо больше сил, чем он предполагал ранее.