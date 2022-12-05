Авто
15:32, 05 декабря 2022
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Опубликованы фото Tesla Model 3 в новом кузове

Но даже так ничего не понятно

Не так давно в Сети появилась информация о планах Tesla обновить свою базовую модель — Model 3. Теперь же были опубликованы фотографии электромобиля в обновлённом кузове.

Опубликованы фото Tesla Model 3 в новом кузове

По словам автора снимков, он заметил новый прототип авто с камуфляжем в Калифорнии. Причём произошло это практически сразу же после появления в Сети слухов об обновлении.

Опубликованы фото Tesla Model 3 в новом кузове

К сожалению, камуфляж не позволяет рассмотреть модель полностью. Возможно, за ним скрывается то, что компания изменит в дизайне больше остального.

Опубликованы фото Tesla Model 3 в новом кузове

Напомним, что ранее стало известно о планах выпустить изменённый Tesla Model 3 уже во II половине 2023 года. По данным сетевых источников, основное внимание компанией будет уделено изменению внешнего вида внутреннего интерьера электромобиля.

Источник фото:Electrek
Источник:Electrek
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