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Опубликованы изображения, демонстрирующие как бы выглядел "Москвич" 2020 года выпуска
Отлично бы выглядел, стоит отметить
В сети были опубликованы изображения, демонстрирующие как бы выглядел "Москвич" 2020 года выпуска. Их автором является украинский автомобильный дизайнер Роман Прядько, который и сделал соответствующий пост в своем Facebook-аккаунте.
Москвич-2140, выполненный в современном дизайне, выглядит крайне агрессивно и чем-то даже напоминает последние поколения Ford Mustang. При этом, что интересно, такой внешний вид “Москвича” выглядит вполне аутентично и ты вполне себе веришь, что серия могла бы дойти до такого дизайна, если бы компания продолжала ее выпуск до сих пор.
Стоит отметить, что тот же дизайнер опубликовал на своей странице и переосмысленный автомобиль ЛуАЗ-969. Это транспортное средство очень сильно напоминает своим дизайном УАЗ Патриот и Suzuki Gemini.