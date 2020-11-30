Опубликованы изображения, демонстрирующие как бы выглядел "Москвич" 2020 года выпуска

Москвич-2140, выполненный в современном дизайне, выглядит крайне агрессивно и чем-то даже напоминает последние поколения Ford Mustang. При этом, что интересно, такой внешний вид “Москвича” выглядит вполне аутентично и ты вполне себе веришь, что серия могла бы дойти до такого дизайна, если бы компания продолжала ее выпуск до сих пор.