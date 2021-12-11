Опубликованы первые фото Tesla Cybertruck с изменённым дизайном

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Опубликованы первые фото Tesla Cybertruck с изменённым дизайномВыглядит немного менее футуристично
Некоторое время назад стало известно, что Tesla Cybertruck поступит в продажу сразу в изменённом дизайне. Переживать не стоит — нововведения будут точечными и в целом электропикап остаётся достаточно самобытным.
Теперь же в сети всплыли «живые» фото новой версии новинки Tesla. Автомобиль заметили на тестовом треке компании во Фремонте в США. Среди изменений в глаза сразу бросается появление боковых зеркал — на предыдущих версиях машины их не было.
По закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, но владельцам разрешается модифицировать свои автомобили. Больше всего меня беспокоит дворник. Для него нет простого решения. Выдвижной дворник, который убирается в переднюю часть багажника, был бы идеальным, но сложным.
Ещё одним новшеством в Cybertruck является огромный дворник. У многих пользователей возник вопрос — почему компания не использовала запатентованную ранее технологию лазерных дворников.
Источник: The Verge