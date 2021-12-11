Опубликованы первые фото Tesla Cybertruck с изменённым дизайном

По закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, но владельцам разрешается модифицировать свои автомобили. Больше всего меня беспокоит дворник. Для него нет простого решения. Выдвижной дворник, который убирается в переднюю часть багажника, был бы идеальным, но сложным.