Panasonic может остановить строительство нового завода

Подразделение Panasonic Energy, занимающееся производством аккумуляторов, ранее объявило о решении относительно строительства третьего завода в Северной Америке к концу марта текущего года. Тем не менее, Кусуми заявил, что окончательное решение будет принято лишь в подходящий момент, подчеркивая важность тщательного анализа возможности увеличения текущей производственной мощности перед строительством нового объекта.

Кусуми дал указание Panasonic Energy приоритезировать увеличение производственных мощностей с использованием существующих инвестиций, вместо поспешного определения местоположения третьего завода. Он считает, что наличие меньшего числа производственных баз будет выгодно, учитывая потребности новых предприятий в рабочей силе. Кусуми добавил, что, оптимизируя процессы, такие как техническое обслуживание оборудования, компания может дополнительно увеличить производственные мощности.

Несмотря на общий рост мирового спроса на электромобили, ключевые рынки, такие как США и Европа, проявляют признаки замедления, и прибыль не соответствует ожиданиям руководства отрасли. Panasonic Energy стремится достичь прибыльности за счет расширения своих производственных возможностей, а не полагаясь исключительно на стимулы от американского «Закона о снижении инфляции», направленного на стимулирование производства отечественных электромобилей, аккумуляторов и сырья.