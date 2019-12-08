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Первая в мире летающая машина поступила в продажу
Она стоит 38 млн рублей
Компания PAL-V International B.V. из Голландии в рамках ежегодного мероприятия Miami Art Week продемонстрировала прототип первого в мире летающего автомобиля Pioneer Personal Air Landing Vehicle.
Известно, что машина представляет собой совокупность элементов легкового автомобиля и вертолета. Примечательно, что аппарат функционирует на стандартном бензина. Что касается скорости, то летающий автомобиль способен ускоряться до 161 км/ч на земле, тогда как в воздухе он способен достигать 322 км/ч.
”Принцип автожира не только позволил нам создать простую в управлении и безопасную машину, но и сделать ее компактной и вписывающейся в существующие юридические требования”, — поделился Майк Стекеленбург, главный инженер компании PAL-V.
Несмотря на то, что аппарат выйдет лишь в 2021 году, компания уже успела принять порядка 70 предзаказов. Цена уникального транспорта составляет 599 тысяч долларов или 38, 1 млн рублей.