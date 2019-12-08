Первая в мире летающая машина поступила в продажу

”Принцип автожира не только позволил нам создать простую в управлении и безопасную машину, но и сделать ее компактной и вписывающейся в существующие юридические требования”, — поделился Майк Стекеленбург, главный инженер компании PAL-V.

Несмотря на то, что аппарат выйдет лишь в 2021 году, компания уже успела принять порядка 70 предзаказов. Цена уникального транспорта составляет 599 тысяч долларов или 38, 1 млн рублей.