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Первый электромобиль Apple будет беспилотным
При этом заниматься всеми его аспектами будут внутри яблочной компании
С каждым днём в сети появляется всё больше информации о мифическом электромобиле Apple. И если раньше нам стало известно, что при выпуске транспортного средства компания будет сотрудничать с Hyundai, то сейчас появилась информация, что новинка будет беспилотной.
Так, свежие утечки не только подтверждают финальную стадию подписания договоров между двумя компаниями, но и тот факт, что Apple Car оснастят функцией автопилота, пишет Mashable. При этом источники также уточняют, что автомобиль будет полностью «проектом Apple», то есть ИТ-гигант будет отвечать как за программную часть, так и за «железную».
Напомним, что ранее в сети появлялась информация от аналитика Минг-Чи Куо. Он заявил, что в продажу Apple Car поступит уже в 2025 году. И если проект первого электромобиля компании окажется успешным, то купертиновцы попытаются заключить партнёрские отношения с прочими автомобильными гигантами, в том числе и с General Motors.