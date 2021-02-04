Первый электромобиль Apple будет беспилотным

Так, свежие утечки не только подтверждают финальную стадию подписания договоров между двумя компаниями, но и тот факт, что Apple Car оснастят функцией автопилота, пишет Mashable. При этом источники также уточняют, что автомобиль будет полностью «проектом Apple», то есть ИТ-гигант будет отвечать как за программную часть, так и за «железную».

Напомним, что ранее в сети появлялась информация от аналитика Минг-Чи Куо. Он заявил, что в продажу Apple Car поступит уже в 2025 году. И если проект первого электромобиля компании окажется успешным, то купертиновцы попытаются заключить партнёрские отношения с прочими автомобильными гигантами, в том числе и с General Motors.