Первый электромобиль Xiaomi будет работать на базе процессора NVIDIA

Выяснилось, что авто будет работать на базе процессора NVIDIA DRIVE Thor. Он обладает ошеломляющей вычислительной мощностью в 2000 TOPS, что в восемь раз превышает мощность текущих продуктов Orin.

Это делает его самым мощным чипом для автономного вождения на сегодняшний день, поддерживающим интеграцию интеллектуального вождения, автоматической парковки и интеллектуального салона на одной платформе.

Такая высокая вычислительная мощность и интеграция функций делают Thor идеальным выбором для следующего поколения умных автомобилей.

Это, в свою очередь, позволит Xiaomi SU7 предложить передовые функции автопилота и повысить уровень взаимодействия с пользователем.