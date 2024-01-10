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Авто
08:40, 10 января 2024
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Первый электромобиль Xiaomi будет работать на базе процессора NVIDIA

Чип имеет впечатляющую мощность

Не так давно Xiaomi представила свой первый электромобиль — Xiaomi SU7. В рамках СES 2024 появились свежие подробности о новинке.

Выяснилось, что авто будет работать на базе процессора NVIDIA DRIVE Thor. Он обладает ошеломляющей вычислительной мощностью в 2000 TOPS, что в восемь раз превышает мощность текущих продуктов Orin.

Это делает его самым мощным чипом для автономного вождения на сегодняшний день, поддерживающим интеграцию интеллектуального вождения, автоматической парковки и интеллектуального салона на одной платформе.

Такая высокая вычислительная мощность и интеграция функций делают Thor идеальным выбором для следующего поколения умных автомобилей.

Это, в свою очередь, позволит Xiaomi SU7 предложить передовые функции автопилота и повысить уровень взаимодействия с пользователем.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#электромобиль
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#XIAOMI
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