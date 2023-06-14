Первый электромобиль Xiaomi попал на шпионские фото во время дорожных испытаний

Первый электромобиль Xiaomi попал на шпионские фото во время дорожных испытанийВыглядит очень даже интересно
Компания Xiaomi готовится дебютировать на рынке электромобилей с выпуском своей первой модели, MS11, уже в I половине 2024 года.
Недавно автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на снежных дорогах, а одним из его пассажиров был сам основатель и генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь.
Теперь же блогер Чанг Ян опубликовал несколько фотографий, предположительно относящихся к тестированию MS11.
Внешне новинка от Xiaomi будет иметь дизайн в стиле фастбэк с 19-дюймовыми колёсными дисками. На фотографиях видно, что порт для зарядки расположен на левой задней стороне автомобиля.
Предполагается, что MS11 будет предлагаться в двух различных конфигурациях. Первая версия будет оснащена 400-вольтовыми литий-железо-фосфатными лезвийными батареями от BYD, в то время как вторая версия будет работать на 800-вольтовых тройных батареях Kirin от CATL.
Кроме того, компания Xiaomi обещает, что их автомобиль будет включать в себя последние разработки в области искусственного интеллекта и автопилота, в которые они вложили значительные ресурсы.
Выход Xiaomi на рынок электромобилей является попыткой компании расширить свой ассортимент продуктов и разнообразить свою деятельность, выходя за пределы потребительской электроники.