Первый электромобиль Xiaomi попал на шпионские фото во время дорожных испытаний

Недавно автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на снежных дорогах, а одним из его пассажиров был сам основатель и генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь.

Теперь же блогер Чанг Ян опубликовал несколько фотографий, предположительно относящихся к тестированию MS11.

Внешне новинка от Xiaomi будет иметь дизайн в стиле фастбэк с 19-дюймовыми колёсными дисками. На фотографиях видно, что порт для зарядки расположен на левой задней стороне автомобиля.