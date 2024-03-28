Первый электромобиль Xiaomi SU7 Max сможет проехать от одного заряда больше 800 км

Судя по представленной информации, новинка сможет похвастаться рекордным запасом хода на одной подзарядке батареи.

Согласно официальным данным, в зависимости от выбранного комплекта колесных дисков и резины, максимальный пробег Xiaomi SU7 Max составит впечатляющие 810 км без подзарядки!

Столь выдающийся результат достигается при установке низкопрофильных 19-дюймовых аэродинамических дисков в сочетании со специальными низкосопротивляемыми шинами Michelin e·Primacy.

Для желающих совместить экономичность с комфортом инженеры Xiaomi предлагают 19-дюймовые спортивные диски с резиной Bridgestone Turanza 6. Этот набор позволит SU7 Max разгоняться до сотни за 2.78 секунды и развивать максимальную скорость 265 км/ч.

Ну а ценители драйверского азарта смогут выбрать 20-дюймовые «лепестковые» диски с низкопрофильными Michelin Pilot Sport EV. Благодаря специальной «начинке» такие шины обеспечивают отличную управляемость и низкий уровень шума.

Наконец, ради максимальной производительности инженеры Xiaomi рекомендуют 21-дюймовые диски с резиной Pirelli P Zero пятого поколения. Этот комплект позволит электромобилю затормозить со 100 км/ч всего за 33.3 метра.