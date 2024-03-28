Первый электромобиль Xiaomi SU7 Max сможет проехать от одного заряда больше 800 км

Первый электромобиль Xiaomi SU7 Max сможет проехать от одного заряда больше 800 кмУважаемый результат
Судя по представленной информации, новинка сможет похвастаться рекордным запасом хода на одной подзарядке батареи.
Согласно официальным данным, в зависимости от выбранного комплекта колесных дисков и резины, максимальный пробег Xiaomi SU7 Max составит впечатляющие 810 км без подзарядки!
Столь выдающийся результат достигается при установке низкопрофильных 19-дюймовых аэродинамических дисков в сочетании со специальными низкосопротивляемыми шинами Michelin e·Primacy.
Для желающих совместить экономичность с комфортом инженеры Xiaomi предлагают 19-дюймовые спортивные диски с резиной Bridgestone Turanza 6. Этот набор позволит SU7 Max разгоняться до сотни за 2.78 секунды и развивать максимальную скорость 265 км/ч.
Ну а ценители драйверского азарта смогут выбрать 20-дюймовые «лепестковые» диски с низкопрофильными Michelin Pilot Sport EV. Благодаря специальной «начинке» такие шины обеспечивают отличную управляемость и низкий уровень шума.
Наконец, ради максимальной производительности инженеры Xiaomi рекомендуют 21-дюймовые диски с резиной Pirelli P Zero пятого поколения. Этот комплект позволит электромобилю затормозить со 100 км/ч всего за 33.3 метра.