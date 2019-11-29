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Первый электропикап Tesla Cybertruck появился на дорогах общего пользования
Выглядит автомобиль, конечно, устрашающе
Неделю назад Илон Маск анонсировал новое устройство своей компании Tesla — электропикап под названием Cybertruck. Устройство вызвало много шуму в сети, о нем на протяжении последних дней писало множество различных СМИ. Но несмотря на это, мало кто вживую видел новый пикап от американской компании. И уж тем более мало кто видел автомобиль на дорогах общего пользования. Но к счастью, один из таких “счастливчиков”, которые столкнулись с электромобилем будущего лицом к лицу, успел заснять новое творение Маска на видео.
С одной стороны, Cybertruck не прошел необходимую сертификацию, так что достаточно сложно представить, что автомобиль колесит по дорогам общего пользования. С другой стороны, вполне вероятно, что компания таким образом решила в очередной раз устроить пиар своему новому творению, несмотря на возможные последствия в будущем. Как бы то ни было, решать что это — видеомонтаж или реальная съемка — остается только вам.
Напомним, что чуть ранее появилась информация о том, что Cybertruck закупит полиция Дубая для того, чтобы использовать электромобиль в качестве транспортного средства для собственных нужд.