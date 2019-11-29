Первый электропикап Tesla Cybertruck появился на дорогах общего пользования

С одной стороны, Cybertruck не прошел необходимую сертификацию, так что достаточно сложно представить, что автомобиль колесит по дорогам общего пользования. С другой стороны, вполне вероятно, что компания таким образом решила в очередной раз устроить пиар своему новому творению, несмотря на возможные последствия в будущем. Как бы то ни было, решать что это — видеомонтаж или реальная съемка — остается только вам.

Напомним, что чуть ранее появилась информация о том, что Cybertruck закупит полиция Дубая для того, чтобы использовать электромобиль в качестве транспортного средства для собственных нужд.