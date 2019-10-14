Авто
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Первый пикап от Tesla будет похож на авто из фантастических фильмов
Ждем скорейшего анонса автомобиля
Уже в самое ближайшее время производитель электрокаров Tesla должен представить свой первый пикап. Пока практически никакой информации об автомобиле в сети нет, да и те, что есть, касаются лишь его внешнего вида. Очередная порция информации о дизайне пикапа от Tesla пришла откуда не ждали — от главы компании Илона Маска.
По словам миллиардера, пикап, который он сам называет Cybertruck, не будет похож ни на что, что появлялось прежде в сети под видом нового авто от Tesla. Маск рассказал, что автомобиль будет больше похож на бронетранспортер из будущего, который чаще всего мы видим в научно-фантастических фильмах.
Как всегда, после очередного выхода Илона Маска “к народу”, пользователи сети массово стали публиковать свои варианты того, как может выглядеть “бронетранспортер из будущего от Tesla”.
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