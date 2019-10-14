Первый пикап от Tesla будет похож на авто из фантастических фильмов

По словам миллиардера, пикап, который он сам называет Cybertruck, не будет похож ни на что, что появлялось прежде в сети под видом нового авто от Tesla. Маск рассказал, что автомобиль будет больше похож на бронетранспортер из будущего, который чаще всего мы видим в научно-фантастических фильмах.