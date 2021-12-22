Пикап Ford научили заряжать электрокары

Так, уже в следующем году знаменитый производитель выпустит на рынок пикап F-150 Lightning, оснащенный уникальной системой подзарядки автомобиля. Именно ее компания уже показала в своем сборочном центре.

Сообщается, что грузовики 2022 Lightning и F-150 PowerBoost Hybrid будут оборудованы розеткой на 240 Вт, бортовым генератором, а также аккумуляторной системой большой емкости. Все это позволит обеспечить зарядку любых электрокаров или же высокоэнергетический аварийный источник питания по время отключения.

“Никогда не было системы, чтобы помочь другим таким людям. Эта система может заряжать любое другое полностью электрическое транспортное средство в одном цикле, и она поставляется со всем необходимым оборудованием”, — рассказал инженер по системам электронных трансмиссий Ford Патрик Содерборг.