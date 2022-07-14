Почему электромобили не станут популярнее бензиновых авто в ближайшее время

Рассказать о том, с чем это может быть связано, решил автомобильный эксперт Джонатан Гитлин. По его словам, несмотря на то, что машины с электродвигателем во многих отношениях лучше автомобилей с ДВС, есть у них и свои проблемы.

Главная из них — низкая скорость зарядки. Так, пополнение запаса аккумулятора отнимает куда больше времени, чем заправка двигателя топливом. Особенно острым этот вопрос становится во время дальних поездок.

Автомобиль означает свободу — возможность путешествовать от побережья к побережью по прихоти — и остановка для подзарядки каждые 150-250 миль становится препятствием на пути к этой свободе. Джонатан Гитлин

Это, к слову, может стать одной из весомых причин, по которой электромобили в ближайшее время так и не вытеснят версии с двигателем внутреннего сгорания.