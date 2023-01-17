22:38, 17 января 2023
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Почему компания Tesla начала внезапно предоставлять новым покупателям скидки на свои электромобилиИз-за растущей конкуренции
Tesla начала внезапно предоставлять новым покупателям скидки на свои электромобили из-за растущей конкуренции в отрасли. Аналитики рассказали, почему компания Tesla начала внезапно предоставлять новым покупателям скидки на свои электромобили.
Фото: Parismatch.com
По мнению экспертов, Илона Маска попросту «прижали к стенке» обстоятельства на рынке. Он вынужден предоставлять новым покупателям скидку в 20%, чтобы выдержать конкуренцию в отрасли.
Ранее цены на электромобили Tesla начали повышаться, но после сокращения капитализации Tesla с $1 трлн до менее чем $400 млрд рост цен затормозился. Также на компанию повлияло повышение процентных ставок федеральным резервом США, который является аналогом национального банка страны.