Почему Tesla Cybetruck не выйдет в срок в 2022 году

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Почему Tesla Cybetruck не выйдет в срок в 2022 годуИ осталась ли возможность «брони» за 100 долларов
Чуть более двух лет назад Илон Маск анонсировал первый пикап Tesla — Tesla Cybertruck. По изначальным планам, производство автомобиля должно было начаться в конце 2021 года.
Но этого, к сожалеию не произошло. Более того, с официального сайта производителя электрокаров пропали какие-либо сроки релиза транспортного средства, даже предположительные. При этом ранее, там же, в качестве «приблизительного срока» указывался 2022 год.
Отметим, что несмотря на исчезновение хотя бы частичной конкретики по срокам релиза Tesla Cybertruck с сайта, кнопка предзаказа с внесением депозита в 100 долларов осталась на месте.
На момент написания материала, представители Tesla никак не прокомментировали изменение описания электропикапа и его сайта. В Twitter-аккаунте Илона Маска так же не появилось никаких записей по теме.
Источник: Gizmodo