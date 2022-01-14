Почему Tesla Cybetruck не выйдет в срок в 2022 году

Но этого, к сожалеию не произошло. Более того, с официального сайта производителя электрокаров пропали какие-либо сроки релиза транспортного средства, даже предположительные. При этом ранее, там же, в качестве «приблизительного срока» указывался 2022 год.

Отметим, что несмотря на исчезновение хотя бы частичной конкретики по срокам релиза Tesla Cybertruck с сайта, кнопка предзаказа с внесением депозита в 100 долларов осталась на месте.

На момент написания материала, представители Tesla никак не прокомментировали изменение описания электропикапа и его сайта. В Twitter-аккаунте Илона Маска так же не появилось никаких записей по теме.