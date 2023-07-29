Почему в России не стоит ждать беспилотные автомобили в ближайшем будущем

Появлению на российских дорогах беспилотных автомобилей мешают три фактора — недостаточное развитие отечественной микроэлектроники, отсутствие высокотехнологичной инфраструктуры и правовых норм, заявил эксперт инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы «Автонет» Московского Политехнического университета Алексей Есаков.

Успешное автономное управление средством передвижения зависит от согласованности его автоматических и автоматизированных систем как между собой, так и с объектами внешней среды, отметил специалист. Однако это возможно лишь при доступности и разнообразии командных устройств в интегральных схемах, подчеркнул он.

Второй барьер для беспилотного транспорта — слабо развитая для новых технологий инфраструктура. Автономное вождение зависит от налаженного и качественного взаимодействия транспортных средств с объектами внешней среды, в частности, системами «умного города».

Кроме того, для передвижения беспилотных автомобилей недостаточно проработана юридическая база. Есаков призвал создать правовые нормы, которые будут регламентировать требования к системам автономного вождения, а также зоны и меры ответственности при возникновении связанных с ними дорожно-транспортных происшествий.