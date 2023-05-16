«Почта России» начала доставлять посылки на электромобилях

WOLV FC25 будет использоваться для курьерской доставки, EVM PRO — для для перевозки почты из сортировочного центра и почтамтов в отделения. Электромобили протестируют в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Почтовые электрогрузовики нужны для снижения «шумового загрязнения» на городских улицах, также планируется проверить, как такой транспорт может улучшить экологическую обстановку.

Грузоподъёмность электрогрузовика WOLV FC25 — 800 кг, скорость — 85 км/ч при запасе хода 200 км. EVM PRO может перевозить до 1 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч при запасе хода 300 км. Обе модели оснащены быстрой зарядкой, занимающей 4–5 и 2 часа соответственно.