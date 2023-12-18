Почти что электролодка: в Tesla Cybertruck нашли «режим плавания»

Недавно в сети появилось видео, на котором электропикап, словно амфибия, плавно входит в воду на пляже.

Этот эпизод вызвал не только восхищение, но и множество вопросов о долговечности и практичности такого «плавания».

Илон Маск, глава Tesla, еще в 2022 году заявил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаем, чтобы кратковременно использоваться как лодка.

Однако, несмотря на инновационный подход Tesla, многие выразили опасения по поводу воздействия соленой воды на нержавеющий стальной каркас и батарею автомобиля.

Комментаторы в сети подчеркивают, что соль может быть коррозионно опасной даже для нержавеющей стали. Несмотря на это, видео безусловно подогревает интерес к возможностям Cybertruck и будущему автомобилестроения.