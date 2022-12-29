Подержанные электромобили Tesla резко потеряли в цене

В целом цены начали падать на все электрокары, а на Tesla удешевление составило 17%. Отмечается, что если в июне цена на подержанную Tesla составляла в среднем $67,3 тысячи, то в конце года — $55754.

По мнению аналитиков, причина заключается в снижении топлива для автомобилей с ДВС и падении спроса на электрокары, а также в силу роста процентных ставок, из-за чего приобретение подержанного электромобиля уже не кажется столь выгодной покупкой.

На фоне роста стоимости топлива американцы часто покупали электромобили и перепродавали их с наценкой — отсюда и выгода. Но на данный момент это бессмысленно.

«Сейчас вы не можете продать свою текущую Tesla дороже, чем вы заплатили за неё, но это работало в течение последних двух лет», — рассказал специалист сервиса iSeeCars.com Карл Брауэр.