Подключённые к Android Auto смартфоны начали странно «охать» при озвучке сообщений

Как сообщается, это баг голосового помощника «Google Ассистент» на Android Auto, который проявляется при активированной функции «чтение вслух», автоматически зачитывающей входящие текстовые сообщения во время вождения. Больше всего жалуются на звук «ох», который слышен при озвучивании ассистентом сообщений из мессенджера WhatsApp, когда текст заканчивается.

Об этой ошибке пишут и пользователи соцсети Reddit. Говорят, что «охи» добавляются и при озвучивании сообщений из Google Messages, Teams и некоторых других ресурсов. Ошибка воспроизводится независимо от марки автомобиля или смартфона. В течение двух недель, и даже больше, «охающие» звуки слышат пользователи Google Pixel, Samsung, OnePlus, Sony, Nothing.

Причины бага пока неизвестны и нет комментариев Google по этому поводу.