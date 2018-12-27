Подмосковные фонарные столбы научатся заряжать электромобили

Компания Ubitricity совместно с Ростелекомом и Pandora приняла участие в проекте Министерства энергетики Московской области по переоборудованию фонарных столбов в зарядные станции для электромобилей.

Зарядный модуль для фонарного столба имеет мощность 3,5 кВт. Он способен зарядить электромобиль за 8-9 часов и предназначен для установки во дворах домов и местах парковки на ночь.

К началу декабря «столбовые» зарядки были протестированы в Нахабино и Раменском. Также разработчики проверили их работу с мобильным приложением «МЭС Зарядки», созданного совместно с Мосэнергосбытом.

По результатам тестирования власти одобрили внедрение проекта по всей московской области. До конца года планируется установить 200 зарядок в 24 муниципальных образованиях, включая Химки, Балашиху, Одинцово и другие крупные городские округа Подмосковья. В 2019 году запланирована установка ещё тысячи зарядок на столбы. Пока доступ к таким зарядкам будет предоставляться бесплатно.