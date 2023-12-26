Подразделение Toyota надолго остановило производство из-за недавнего скандала

Приостановка производства, затронувшая тысячи поставщиков с совокупным годовым доходом около 15 миллиардов долларов, побудила Daihatsu начать переговоры о компенсации. Компания, ежедневно выпускающая около 4 000 автомобилей, прекратила заказы запчастей, что усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются ее поставщики.

Скандал с проверкой безопасности затрагивает 64 модели Daihatsu, подвергшиеся ненадлежащим испытаниям. Сейчас компания взаимодействует со своим профсоюзом, чтобы решить вопрос с заработной платой сотрудников во время остановки производства.

Этот кризис знаменует собой критический момент для Daihatsu, когда она преодолевает последствия несоответствия тестов безопасности, оказывая значительное влияние на свою деятельность и более широкую цепочку поставок автомобилей.