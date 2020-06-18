Покупатели электромобилей смогут поучаствовать в сборке своих авто

Правда, за подобную возможность придется доплатить 215 евро, после чего покупателям проведут полноценную экскурсию по сборочному конвейеру. Затем, под контролем работников завода, им предоставят возможность поучаствовать в наклеивании шильдиков e-Golf на кузов, установке фонарей на дверцу багажника, установке радиатора и его декоративной решетки на кузов, а также в процедуре установки двигателя в кузов автомобиля.

Напомним, что 2020 год станет последним в истории линейки Volkswagen e-Golf, так как уже начиная со следующего года модель будет заменена совершенно новым электромобилем компании — Volkswagen ID.3. Правда, по словам представителей автопроизводителя, покупатели нового хэтчбека также получат возможность принять участие в сборке своего электромобиля на заводе в Дрездене.