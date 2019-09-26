Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

Согласно данным, предоставленным полицией города Фремонт, патрульный Джесси Хартман на Tesla Model S 85 преследовал автомобиль, подозреваемый в связи с преступлением в Санта-Кларе. На предложение полицейского остановиться, подозреваемый дал отрицательный ответ, после чего началась полноценная погоня на скорости около 200 км/ч.

Согласно записи полицейских переговоров, далее через какое-то время Хартман сообщил командованию, что батареи в его автомобиле хватит всего лишь на 9 км пути, в связи с чем он очень быстро прекратил гнаться за подозреваемым. Преследование продолжили полицейские на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

”Это происходит время от времени, особенно если патрульные заходят в участок и уже не возвращаются к машине. Обычно батарея держится две смены”, — рассказали представители полиции Фремонта, отметив, что подобная ситуация могла произойти в принципе с любым типом автомобилей.