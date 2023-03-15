Пользователь «угнал» чужой электромобиль Tesla, использовав немодифицированное мобильное приложение компании

По словам пользователя, это стало возможно благодаря сбою в функции «смартфон как ключ». Раджеш Рандев рассказал, что он смог завести автомобиль, потому что его телефонное приложение Tesla предоставило ему доступ к чужому электромобилю.

Другой водитель, участвовавший в этой путанице, смог разблокировать автомобиль Рандева с помощью своей карты-ключа Tesla и позвонил Рандеву, обнаружив внутри его номер телефона.

После этого Рандев вернул чужую машину и без проблем поехал на своей. Но случившееся, по признанию самого автовладельца, заставило его усомниться в безопасности технологий Tesla.