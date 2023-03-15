Пользователь «угнал» чужой электромобиль Tesla, использовав немодифицированное мобильное приложение компании

Пользователь «угнал» чужой электромобиль Tesla, использовав немодифицированное мобильное приложение компанииКак тебе такое, Илон Маск?
Владелец автомобиля Tesla в Ванкувере смог разблокировать и уехать на почти такой же Tesla Model 3, припаркованной рядом с его собственным автомобилем.
Фото: The Driven
По словам пользователя, это стало возможно благодаря сбою в функции «смартфон как ключ». Раджеш Рандев рассказал, что он смог завести автомобиль, потому что его телефонное приложение Tesla предоставило ему доступ к чужому электромобилю.
Другой водитель, участвовавший в этой путанице, смог разблокировать автомобиль Рандева с помощью своей карты-ключа Tesla и позвонил Рандеву, обнаружив внутри его номер телефона.
После этого Рандев вернул чужую машину и без проблем поехал на своей. Но случившееся, по признанию самого автовладельца, заставило его усомниться в безопасности технологий Tesla.