Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал первый в истории рейтинг самых мощных автомобильных процессоров

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал первый в истории рейтинг самых мощных автомобильных процессоровВнезапно, там не оказалось чипа, используемого в электромобилях Tesla
AnTuTu, известный своими бенчмарк-тестами для смартфонов, недавно представил свой первый рейтинг производительности автомобильных процессоров.
В рейтинге, основанном на мощности, лидирующую позицию занимает чип Snapdragon 8295 от Qualcomm с результатом около 700 тыс баллов. Данная модель оснащена 16/128 ГБ памяти и на сегодняшний день является самым производительным в своём классе.
Ожидается, что первым автомобилем, оснащённым этим процессором, станет новый электрический флагман Geely Galaxy E8.
На втором месте в рейтинге расположился Snapdragon 8195, который уступает лишь 8295-у. Этот процессор используется в таких автомобилях, как Cadillac LYRIQ и Buick E5.
Также в рейтинге упоминается чип RK3588 от компании Rockchip, который занимает третье место и является представителем «национальных» китайских чипсетов.
Однако стоит отметить, что процессоры от Tesla на базе AMD в этом рейтинге отсутствуют. Несмотря на это, AnTuTu, вероятно, не проигнорирует такого крупного игрока на рынке в будущем.