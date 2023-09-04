Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал первый в истории рейтинг самых мощных автомобильных процессоров

В рейтинге, основанном на мощности, лидирующую позицию занимает чип Snapdragon 8295 от Qualcomm с результатом около 700 тыс баллов. Данная модель оснащена 16/128 ГБ памяти и на сегодняшний день является самым производительным в своём классе.

Ожидается, что первым автомобилем, оснащённым этим процессором, станет новый электрический флагман Geely Galaxy E8.

На втором месте в рейтинге расположился Snapdragon 8195, который уступает лишь 8295-у. Этот процессор используется в таких автомобилях, как Cadillac LYRIQ и Buick E5.