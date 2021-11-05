Porsche начнёт просчитывать износ и поломки наперёд с помощью компьютерного моделирования

По мнению компании, эта услуга окажется полезной не только для автосервисов, но и для автовладельцев, оповещая их о потенциальных неисправностях. Собирать информацию «двойники» будут от датчиков, установленных в настоящих машинах.

Для тестирования технологии Porsche предложил поучаствовать в проекте владельцам автомобилей модели Taycan. Техническая информация о состоянии этих машин передавалась в компанию, в результате чего в «цифровых двойниках» были показаны потенциальные поломки, а владельцы были сразу же оповещены.

В Porsche рассказали о том, что услуга будет запущена в 2022 году. Она позволит отказаться от фиксированных графиков техобслуживания и сформировать индивидуальный подход в зависимости от особенностей вождения автовладельца и состояния автомобиля.