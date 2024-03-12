Porsche представила рекордно быстрый электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 2.1 сек

Из прочих интересностей можно отметить улучшенную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM), 21-дюймовые колесные диски, керамические тормоза и 6 цветовых вариантов.

Самое интересно — цена новинки. В переводе на рубли она составляет около 21 млн рублей. Выйдет автомобиль летом 2024 года.