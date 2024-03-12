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Авто
Опубликовано 12 марта 2024, 07:45
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Porsche представила рекордно быстрый электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 2.1 сек

Обновление которое точно того стоило
Porsche представила Taycan Turbo GT — самый быстрый серийный электромобиль в истории компании.

Несмотря на то, что автопроизводителя сложно назвать лидером в сфере электрокаров, новинка явно удивляет.

Что нового?

  • Рекордная скорость: Taycan Turbo GT проехал Нюрбургринг за 7:07.55, что на 26 секунд быстрее, чем Taycan Turbo S.
  • Мощный двигатель: 1092 л.с. (с использованием Launch Control) и 1330 Нм крутящего момента.
  • Разгон: 0 - 100 км/ч за 2.1 секунды (2.2 секунды без пакета Weissach).
  • Максимальная скорость: 305 км/ч (290 км/ч без пакета Weissach).
  • «Attack» режим: кратковременное увеличение мощности на 161 л.с.
  • Легкий вес: на 74.91 кг легче Taycan Turbo S за счет использования карбона.
Porsche представила рекордно быстрый электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 2.1 сек
© ITHome

Из прочих интересностей можно отметить улучшенную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM), 21-дюймовые колесные диски, керамические тормоза и 6 цветовых вариантов.

Самое интересно — цена новинки. В переводе на рубли она составляет около 21 млн рублей. Выйдет автомобиль летом 2024 года.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Тег:
#электромобиль