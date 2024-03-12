Porsche представила рекордно быстрый электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 2.1 сек

Опубликовано 12 марта 2024, 07:45
1 мин.
Porsche представила рекордно быстрый электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 2.1 секОбновление которое точно того стоило
Porsche представила Taycan Turbo GT — самый быстрый серийный электромобиль в истории компании.
Несмотря на то, что автопроизводителя сложно назвать лидером в сфере электрокаров, новинка явно удивляет.
Что нового?
- Рекордная скорость: Taycan Turbo GT проехал Нюрбургринг за 7:07.55, что на 26 секунд быстрее, чем Taycan Turbo S.
- Мощный двигатель: 1092 л.с. (с использованием Launch Control) и 1330 Нм крутящего момента.
- Разгон: 0 - 100 км/ч за 2.1 секунды (2.2 секунды без пакета Weissach).
- Максимальная скорость: 305 км/ч (290 км/ч без пакета Weissach).
- «Attack» режим: кратковременное увеличение мощности на 161 л.с.
- Легкий вес: на 74.91 кг легче Taycan Turbo S за счет использования карбона.
Из прочих интересностей можно отметить улучшенную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM), 21-дюймовые колесные диски, керамические тормоза и 6 цветовых вариантов.
Самое интересно — цена новинки. В переводе на рубли она составляет около 21 млн рублей. Выйдет автомобиль летом 2024 года.