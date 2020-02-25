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Porsche разработал новую методику "прокачки" автомобилей отпечатками пальцев
Выглядит впечатляюще
Стало известно, что немецкий производитель Porsche разработал новую методику "прокачки" автомобилей отпечатками пальцев владельцев. Так, сотрудники компании предлагают оснастить крышку багажника, расположенную спереди, узором папиллярных линий владельца машины.
Для “прокачки” автомобиля специалисты фиксируют отпечатки пальцев у владельца автомобиля, тогда как с машины снимают кузовную деталь. Далее благодаря уникальному методу прямой печати, который подразумевает нанесение печатающей головкой с индивидуальным регулированием форсунками, узор остается на детали. Отмечается, что для того, чтобы произвести данную манипуляции инженерам компании пришлось согласовать сразу три системы, в числе которых робототехника, система окраски, а также метод нанесения окрашивающего элемента.
Завершающим этапом является нанесение на кузовной элемент автомобиля слоя прозрачного лака. Далее специалистам остается лишь оборудовать машину обновленной деталью.