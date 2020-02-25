Porsche разработал новую методику "прокачки" автомобилей отпечатками пальцев

Для “прокачки” автомобиля специалисты фиксируют отпечатки пальцев у владельца автомобиля, тогда как с машины снимают кузовную деталь. Далее благодаря уникальному методу прямой печати, который подразумевает нанесение печатающей головкой с индивидуальным регулированием форсунками, узор остается на детали. Отмечается, что для того, чтобы произвести данную манипуляции инженерам компании пришлось согласовать сразу три системы, в числе которых робототехника, система окраски, а также метод нанесения окрашивающего элемента.